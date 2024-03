Silvia Pizzi, chi era l’hair stylist Mediaset morta a 42 anni: da Calasca a Milano. Gli esordi e la carriera

Per chi non la conosceva personalmente, Silvia Pizzi, morta ieri a 42 anni dopo una breve malattia, era la “parrucchiera dei vip”. Da Mara Venier ad Alba Parietti, da Jerry Scotti a Barbara D’urso, solo per citarne alcuni tra i tantissimi che nella sua lunga carriera in Mediaset aveva curato e che da venerdì, quando si è appreso della sua scomparsa, hanno postato messaggi di cordoglio sui social. Per i tantissimi che invece l’hanno conosciuta, in primis le stesse chiome che aveva curato con professionalità e dedizione, era un’amica dal volto solare, una professionista unica che con dedizione e impegno era partita a 19 anni dalla provincia piemontese per approdare a Milano e realizzare il suo sogno: lavorare in tv. Ancora increduli per la prematura perdita, il compagno Marco e i fratelli di Silvia, Serena e Fulvio, assieme ai nipotini.

Chi era

Originaria di Calasca, in Piemonte, dove abitava con la famiglia e dove ha frequentato le scuole elementari, dopo le medie a Vanzone, Silvia ha lasciato la Valle Anzasca per inseguire il suo sogno: destinazione Milano, dove ha frequentato la scuola per parrucchieri. Mamma Luisa e papà Aurelio, morti l’anno scorso a pochi giorni di distanza, erano orgogliosi di lei e conoscevano bene la sua determinazione. La stessa che a 19 anni ha fatto approdare Silvia in Mediaset, una vita tra gli studi di Cologno Monzese a pettinare le star e Cernusco sul Naviglio, dove viveva. E in Mediaset è rimasta a lavorare per oltre 20 anni, fino all’ultimo, fino a quando le forze e la sua determinazione glielo hanno consentito. Il lavoro, come ricordano tutti quelli che l’hanno conosciuta, era la sua vita. Sempre pronta, spazzola e phon in mano, a realizzare look unici e a regalare un consiglio prezioso.

Il messaggio di Barbara D'Urso in ricordo della hair stylist Silvia Pizzi (Instagram Barbara D'Urso)

Due comunità sotto choc

Due le comunità in lutto: quella di Calasca, dove Silvia è nata e cresciuta e l’altra di Cernusco, oltre alla grande famiglia Mediaset, dove si è affermata come professionista e hair stylist. Per ricordare la ragazza dal grande sorriso che ha lasciato la sua provincia per inseguire un sogno, domani, domenica 24 marzo alle 20,30, nella parrocchiale di Calasca si terrà un rosario. I funerali, invece, si terranno lunedì 25 marzo alle 14,30 a Cernusco sul Naviglio, dove Silvia viveva.

Secondo lutto in Mediaset

Oltre che sui social, dove non si contano i messaggi di cordoglio di star e amici, Silvia Pizzi è stata ricordata ieri anche dal conduttore Giuseppe Brindisi durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”, in onda su Canale 5. Quella di Silvia è la seconda prematura scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nella grande famiglia Mediaset in poco più di un mese e mezzo. A inizio febbraio è morta a soli 35 anni la giornalista Carlotta Dessì, apprezzata redattrice di diversi programmi del Biscione, tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro". Proprio Mario Giordano le aveva dedicato un commosso ricordo in trasmissione dando la notizia della perdita di una preziosa professionista.