Silvia Pizzi, il cordoglio di Pier Silvio Berlusconi per la morte dell’hair stylist di Mediaset: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Milano, 23 marzo 2024 – Anche Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, ha voluto ricordare Silvia Pizzi, hair stylist per tante trasmissioni dei canali Mediaset, scomparsa ieri a 42 anni per un male incurabile.

“Dolce Silvia – ha detto Berlusconi – ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un’ultima volta. Ti ho conosciuta giovanissima. E ricordo abbracci affettuosi. Estendo il nostro abbraccio a tutti i tuoi cari a cui sono vicino in questo momento di grande dolore. Mediaset ti voleva, ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori''.

Silvia Pizzi era originaria di Calasca, piccolo borgo in Valle Anzasca in Piemonte, si trasferì giovanissima a Milano per frequentare la scuola di parrucchieri. A soli 19 anni arrivò in Mediaset, dov’è rimasta a prendersi cura delle acconciature delle star della Tv fino agli ultimi giorni. Viveva con il compagno Marco a Cernusco sul Naviglio. Proprio nella città della provincia est di Milano, lunedì 25 marzo alle 14.30, si terranno i funerali.