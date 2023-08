Silvia Caporotundo dirigerà la struttura complessa di Geriatria a Sesto San Giovanni

Silvia Caporotundo (nella foto) è la direttrice della nuova struttura complessa di Geriatria dell’Asst Nord Milano. "Con questo incarico e la nascita di questa struttura complessa si apre per la nostra azienda una nuova sfida finalizzata alla cura e alla presa in carico globale, sia in ambito ospedaliero che sul territorio, del paziente anziano cronico fragile e pluripatologico – ha commentato il commissario Tommaso Russo –. Dalla patologia acuta fino alla dimissione protetta e al follow up". Laureata in Medicina e Chirurgia, Caporotundo ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva nel 2015. È stata direttrice medica del Pio Albergo Trivulzio. La.La.