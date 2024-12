Silos occupato dai senzatetto. Scattano sgombero e bonifica

Intervento della polizia locale nei pressi del terminal della metropolitana. Gli agenti hanno liberato un silos destinato al parcheggio delle biciclette che, non più in uso, era stato occupato abusivamente da soggetti senza fissa dimora. L’intervento, diretto e organizzato dal comandante Samanta Zacconi, ha visto la collaborazione dell’azienda di servizi ambientali Amsa, che ha provveduto alla bonifica e alla pulizia dell’area, con la successiva messa in sicurezza del locale mediante la chiusura permanente dell’accesso. L’azione si è resa necessaria dopo numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano il degrado e la pericolosità di quella zona.

La struttura, nata come servizio per i ciclisti, era diventata un luogo di bivacco e rifugio per alcune persone in difficoltà, ma anche fonte di preoccupazione per il quartiere a causa della sporcizia, della presenza di rifiuti e del rischio d’incidenti. L’operazione si inserisce in un piano più ampio di controllo del territorio, pensato per contrastare situazioni di degrado e tutelare gli spazi pubblici. Azioni come questa, rimarcano dal Comune, sono fondamentali non solo per restituire decoro e sicurezza ai luoghi della città, ma anche per offrire un segnale di attenzione alle richieste della comunità.

A.Z.