"Siete insetti”: cosa significa la scritta apparsa sui monitor delle stazioni milanesi?

Milano, 25 marzo 2024 – Chi ogni giorni frequenta le stazioni italiane pone molta attenzione al tabellone degli orari dei treni: è sempre dietro l’angolo l’annuncio di ritardo, cambio di binario o ancora peggio, di un ritardo che scombina una routine già stabilita. Chiunque legge, attentamente o di sfuggita, i tabelloni dove sono riportati tutti i dettagli dei mezzi.

Chi però stamattina si è trovato nelle principali stazioni italiane non è rimasto indifferente a un annuncio diverso dal solito: “Siete insetti” è la scritta che è capeggiata sui monitor per qualche istante: attacco hacker? Messaggi in codice contro l’Italia? Contro l’Europa? Nulla di tutto questo, ma se si è scatenata la curiosità e lo stupore, significa che chi ha ideato la trovata ha colto nel segno.

“Il problema dei 3 corpi”, la nuova serie Netflix

Molto più semplice di quanto qualcuno ha immaginato, la scritta che è stata avvistata anche nelle stazioni di Cadorna e Centrale, è una promozione marketing del nuovo prodotto Netflix, “Three body problem” (in italiano “Il problema dei 3 corpi”) disponibile in Italia da giovedì 21 marzo.

La società statunitense di distribuzione streaming non è nuova a installazioni e promozioni di questo tipo, che riescono ad impressionare e coinvolgere i cittadini grazie a immagini, suoni e trovate accattivanti.

La trilogia da cui è tratta la serie

Ma “Three body problem” non si tratta di una serie convenzionale: la trama fantascientifica non è una sceneggiatura originale ma tratta dalla trilogia di romanzi di fantascienza “Memoria del passato della Terra” firmato dell'autore cinese Liu Cixin.

Una lotta apocalittica per salvare la terra è l’obiettivo di una serie complessa da trasportare sullo schermo a causa di dettagli e fenomeni descritti dall’autore: per questo i produttori hanno dovuto affrontare una sfida unica e, data l’imponente e massiccia campagna promozionale, è evidente che Netflix punti molto a questo prodotto.

I produttori de “Il trono di spade”

Inoltre, non si possono non notare due nomi che compaiono nella lista dei produttori e sceneggiatori: David Benioff e DB Weiss sono stati tra gli ideatori de “Il trono di spade” che dal 2011 al 2019 ha catturato un numero incredibile di fan ed è diventata una delle serie più amate e chiacchierate di sempre. Sicuramente con i loro due nomi, il nuovo prodotto marketing non può che attirare ulteriore curiosità.