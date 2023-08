Parco Nord, il chiosco che non chiude mai: "Siamo in 8, lavoriamo su turni"

Milano – "Davanti abbiamo il lago e siamo circondati dal verde. Non sembra quasi di essere a Milano. Però il caldo si fa sentire anche qui". I lavoratori d’agosto del chiosco “Sun Strac“ che anima il Parco Nord sembrano sempre pieni di energia. "Siamo in otto in totale, lavoriamo su turni". E la vita a bordo lago non si ferma mai.

Lo specchio d’acqua è quello in corrispondenza di via Ornato, al confine con Bresso. "Io ho 30 anni – comincia Andrea Manelli – e sono qui da due anni e mezzo. Grazie a ombrelloni e tende siamo riusciti a creare una piccola oasi per i clienti, ed è proprio così che tanti chiamano questo posto" che regala l’illusione di essere in vacanza dentro la città. "C’è un panorama mozzafiato – continua Mattihias Speranzoso, di 24 anni, al chiosco da 5 –, è come stare in un lido. E se fuori abbiamo tende e ombrelloni, nella parte coperta ci sono i ventilatori. Qui arrivano non solo milanesi ma anche turisti, per esempio inglesi o tedeschi. È bello che si spingano fino alla periferia: ne vale la pena".

In questi giorni "vanno a ruba gelati e drink. Ma soprattutto acqua. Non basta mai. È l’unica cosa che disseta veramente, d’altronde". Il lavoro e l’animazione non termineranno con agosto, anzi: "Proporremo musica dal vivo tutti i weekend, venerdì, sabato e domenica", dice Massimiliano Bignami, gestore di “Sun Strac“.

E il 15 settembre avremo “Il Re Leone“ proiettato su grande schermo per il cinema all’aperto. Lavoro no-stop in tutte le stagioni.