Al Bar-Tabacchi cler sempre sollevata "Qui una seconda casa per anziani e non"

"Aperti tutto agosto". Lo ha annunciato con orgoglio più di un mese fa Monica Guerrieri Costa, titolare del Bar-Tabacchi “Venere“ in viale Monza, al quartiere Precotto, mostrando ai suoi clienti la scritta luccicante impressa su un pupazzo a forma di pesce. Un animale che indubbiamente fa correre la mente al mare e quindi alle vacanze, "ma a Milano sono moltissimi quelli che restano in città, soprattutto anziani. Questo quartiere è pieno di persone che non si sposteranno e noi continuiamo a garantire un servizio. Un posto familiare, come una seconda casa". Il locale è rimasto aperto anche a Ferragosto "grazie al turn over dei dipendenti. È bastato organizzarsi", ha già spiegato la titolare su queste pagine, interpellata alla vigilia del 15 agosto. Monica Guerrieri Costa gestisce questo locale da una ventina d’anni, "quando ho deciso di mettermi in proprio. Sono arrivata a Milano dal sud Italia quando avevo 18 anni e ho sempre lavorato nel campo della ristorazione. Una volta diventata mamma, mi sono trasformata anche in imprenditrice. Non so quante ore lavoro al giorno ma la soddisfazione è grande". Ha fatto decorare la serranda e le porzioni di muro attigue, aggiungendo anche il tricolore. Ai tavoli sono sedute persone di ogni età. In queste giornate, soprattutto ultrasettantenni che tra queste pareti trovano un po’ di fresco contro la calura ma anche calore umano. Questo non guasta anche nelle giornate di caldo rovente.

M.V.