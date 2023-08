"Incinta, ma sempre in giro per mercati Come mi proteggo? Acqua ghiacciata"

"Abbiamo lavorato per tutta l’estate nei mercati di Milano. Ogni giorno allestendo la nostra bancarella piena di abiti. Il passaggio di clienti è sicuramente ridotto rispetto al resto dell’anno ma in questo periodo di difficoltà è tutto grasso che cola". A parlare è Milena Cardullo, di 44 anni, che affianca la mamma Anna Filippa, di 79. Ha iniziato quando era appena maggiorenne e non si è mai fermata. Ora non la frena il caldo rovente e neppure il pancione: "Sono al sesto mese di gravidanza", racconta mentre smantella la sua postazione, all’ora di pranzo, in via Stresa, traversa di via Melchiorre Gioia. Il sole picchia e si sente nonostante la tettoia di stoffa. "Come ci proteggiamo? Con delle bottiglie d’acqua ghiacciate". Mamma Anna ne prende una dal furgone e bagna il collo della figlia. Poi il suo. "Queste – spiega – le ho lasciate in freezer per tutta la notte". Sul banco, poi, c’è un pezzo di anguria. "Regalo dei colleghi di fronte, che hanno una postazione di frutta e verdura. Ce l’hanno data per dissetarci. Se non ci si aiuta tra di noi...". Ma anche Anna, che è arrivata a Milano da Benevento quando era una ragazzina, ha sempre qualcosa da offrire agli altri, anche solo una parola di conforto. "Nella vita – rivela – ho sofferto tanto e non mi piace vedere gli altri che stanno male". La vita, però, sta per farle un regalo: "Diventerò nonna". "Il piccolo – annuncia Milena – nascerà a metà dicembre: lo chiamerò Evan". Il caldo estivo, quando nascerà, sarà un ricordo.

M.V.