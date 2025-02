Si fingono sordomute chiedono soldi ai clienti scoperte dai carabinieri

Decisamente molto sfortunate. Oltre che imbroglione. Cercavano di farsi consegnare dei soldi fingendosi sordomute nel parcheggio di un centro commerciale di Arese. Per impietosi le loro vittime mostravano anche la falsa certificazione della loro malattia. Ma sono incappate in due carabinieri fuori servizio, padre e figlio in borghese. Con lo stesso modus operandi hanno chiesto i soldi, ma loro hanno intuito subito che si trattava di una truffa. È stato a quel punto che i due militari si sono palesati. Le due donne romene di 25 e 27 anni sono stati denunciate per truffa. Con sè avevano 180 euro.