Shiva, il rapper ancora nei guai: dopo il tentato omicidio arriva l’accusa di accoltellamento

Il rapper Shiva, già in carcere a Milano con l’accusa di tentato omicidio, ha ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare per aver partecipato a una violenta rissa a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nella quale avrebbe accoltellato una persone del posto.

Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, ha 24 anni e si trova in carcere perché avrebbe sparato a due giovani che lo avevano aggredito. La nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta per il rapper e per altre quattro persone (tutte lombarde), fa riferimento ad una rissa avvenuta lo scorso 30 agosto durante la quale era stato usato un coltello e tre ragazzi del posto erano rimasto feriti, con ferite guaribili tra i 10 e i 35 giorni.

Il rapper è ritenuto responsabile dell'utilizzo di un coltello per colpire più volte una persona estranea alla rissa. Le indagini sono condotte dalla Procura di Ascoli Piceno attraverso testimonianze, l'esame delle immagini della videosorveglianza, documenti, presenza e spostamenti delle cinque persone provenienti dalla Lombardia e poi arrestate. Nei prossimi giorni Shiva e le persone arrestate verranno interrogate dal giudice per le indagini preliminari e potranno fornire la loro versione.