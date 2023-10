Shiva, chi è il rapper arrestato a Milano: età, canzoni, fidanzata e l’annuncio del primo figlio

Milano, 26 ottobre 2023 – Andrea Arrigoni, in arte Shiva, noto rapper milanese di 24 anni, è stato arrestato per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. L'indagine è nata a seguito di una sparatoria avvenuta in via Cusago, a Settimo Milanese (Milano), davanti alla sua casa discografica la sera dell'11 luglio scorso, durante la quale due giovani milanesi rimasero feriti da colpi d'arma da fuoco alle gambe.

Shiva è nato a Milano il 27 agosto di 24 anni fa. si avvicina al rap durante gli anni della scuola e si fa notare con i pezzi e i freestyle che comincia a pubblicare su Youtube, a partire da Santana, canzone simbolo del rapper, che darà il nome alla sua gang, a canzoni e sarà più volte citata nei suoi testi.

La sua carriera musicale decolla all’età di 15 anni, grazie a “La via del guerriero”, il suo primo EP pubblicato in realtà l’anno prima. Nel 2017 esce il primo album, “Tempo anima”, con l'etichetta discografica romana Honiro Label. Il secondo album, “Solo”, arriva nel 2018 mentre l’anno successivo pubblica i singoli “Mon fre” e “Bossoli”, entrambi certificati dischi di platino dalla FIMI.Il nome di Shiva comincia così a farsi spazio fin da subito e diventa velocemente uno dei nomi più conosciuti della nuova ondata del rap italiano, uno dei feat più ricercato del panorama nazionale, collaborando con artisti come Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Marracash, tra gli altri.

Nello 2018 Shiva collabora con numerosi artisti della scena hip hop italiana, fra cui Sfera Ebbasta con il singolo "Soldi in nero”, che ha raggiunto la seconda posizione della Top Singoli. Il 31 gennaio 2020 ha pubblicato l'EP Routine, anticipato dal singolo "Calmo” inciso in collaborazione con Tha Supreme e che ha conquistato la vetta della Top Singoli, diventando la prima numero uno di Shiva.

L'11 giugno 2021 Shiva ha reso disponibile il terzo album in studio "Dolce vita”, promosso dai brani “La mia storia”, “Fendi Belt” e “Non sai niente”. Il 19 novembre seguente è stata la volta di un singolo inedito, Take 3, seguito il 17 dicembre da Aston Martin in collaborazione con il rapper britannico Headie One.

Il 25 novembre 2022 è uscito anche il quarto album “Milano Demons” mentre quest’anno è stata la volta del quinto, “Santana Season”, composto da 13 brani. Il 14 settembre scorso il rapper ha presentato il singolo Syrup, prodotto da Finesse.

Il suo ultimo tour sold out è stato lo Shiva Summer Tour, mentre a settembre è stato uno dei protagonisti della tappa milanese del Marrageddon, il festival rap creato da Marracash.

Il rapper conta due milioni di follower e ha raggiunto i cinque milioni di ascolti su Spotify. Per lanciare il suo ultimo singolo, Syrup prodotto da Finesse, qualche giorno fa ha richiamato in piazza della Scala una folla di giovanissimi, che hanno letteralmente invaso via Case Rotte per prendere al volo i gadget lanciati da un pick up. Sul posto era intervenuta anche la polizia per monitorare la situazione ed evitare che la ressa provocasse problemi di ordine pubblico, disagi alla circolazione o pericoli per l'incolumità dei tanti partecipanti.

Los corso 17 ottobre, Shiva ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'ecografia che dimostrava l'attesa assieme alla compagna Laura Maisiano del primo figlio: "New prince of Milano" ha scritto.