Sfruttamento dei lavoratori ed evasione Iva: a Iperal Supermercati e della Kuehn+Nagel sequestrati 33 milioni

Milano, 2 aprile 2025 - Sequestro preventivo di oltre 33 milioni di euro nei confronti della Iperal Supermercati e della Kuehn+Nagel S.r.l.(rispettivamente per 16.508.913,91 euro e 16.498.638,09 eseguito dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Le società sono entrambe operanti in Lombardia, rispettivamente nel settore della grande distribuzione organizzata e degli spedizionieri e agenzie di operazioni doganali,

Illecita detrazione Iva

Le due società, "al fine di abbattere il proprio carico impositivo e previdenziale e avvantaggiarsi del risparmio d'imposta risultante dalla illecita detrazione dell'Iva", avrebbero utilizzato "fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse, dalle proprie appaltatrici di servizi, a fronte di contratti di appalto, imponibili Iva, simulati per schermare una reale somministrazione di manodopera" è l'ipotesi investigativa a cui ha lavorato il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.

“Operai al servizio delle macchine”

Il quadro che emerge, dalle indagini coordinate dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, è quello di modello dove "gli operai appaiono mere appendici delle macchine, le quali macchine hanno il controllo più totale dell'organizzazione e dei ritmi lavorativi. Gli stessi non sono altro che “mano d'opera”, cioè l'energia necessaria per far funzionare la macchina organizzativa. Le mansioni che gli operai sono in tal modo chiamati ad espletare risultano semplificate all'estremo in modo che gli operai necessari siano a buon mercato, facili da addestrare, facili da supervisionare e semplici da sostituire

Kuehne+Nagel,

Oltre 6mila lavoratori, dei 26.538 in totale che facevano capo a trenta aziende in rapporti negli appalti di manodopera con Kuehne+Nagel, ramo italiano del colosso della logistica svizzero, sarebbero stati "interessati dal fenomeno della transumanza", ossia da passaggi da una società "serbatoio" all'altra. Lo si legge nel decreto firmato dai pm Storari e Mondovì. Nelle oltre 60 pagine del decreto, che dovrà essere convalidato da un gip così come quello sulla Iperal Supermercati, emerge, in particolare, il rapporto tra Kuehne+Nagel e Samag Holding, una delle società fornitrici di lavoratori.

Le informazioni di garanzia

Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte è in corso, inoltre, la notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti delle società, a favore di queste ultime.

I risultati delle precedenti inchieste

Le inchieste milanesi sui colossi della logistica e nel campo della vigilanza privata hanno permesso di ottenere la stabilizzazione di circa 49mila lavoratori, che in precedenza lavoravano per altri con appalti irregolari. E' uno dei passaggi dei decreti di sequestro preventivo d'urgenza della Procura di Milano nei confronti della Iperal Supermercati e della Kuehne + Nagel srl .