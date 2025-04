Paura al Policlinico San Donato: squilibrato sfascia l’ufficio accettazione dell’ospedale

San Donato Milanese (Milano), 18 aprile 2025 – Ancora un episodio di violenza all’interno di un ospedale, destinato a riaccendere la polemica sulla sicurezza del personale medico e infermieristico.

Il raid

Questa volta, però, a dare in escandescenza non è stato un paziente o un parente di ricoverato come spesso avvenuto nei recenti fatti di cronaca denunciati dai sindacati di categoria ma una persona che ha improvvisamente perso il controllo per motivi, se esistono, che saranno eventualmente chiariti dai carabinieri della Stazione di San Donato Milanese.

Sono stati loro a intervenire oggi, venerdì 18 aprile, al Policlinico locale dove un 25enne italiano, pregiudicato, probabilmente affetto da squilibri psichici, senza un motivo apparente ha seriamente danneggiato vetrate, mobilio e computer negli uffici dedicati all'accettazione dei pazienti.

Gli accertamenti

La sua posizione è ora al vaglio dei militari che ascolteranno i testimoni del raid violento che fortunatamente si è concluso senza feriti ma solo con danni materiali.