Settala, scontro fra auto. Donna di 45 anni è grave. Ferito anche un dog sitter

Violento scontro fra due auto sulla Cerca: una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale, in codice rosso. Accompagnato in pronto soccorso, per accertamenti, il conducente del secondo veicolo coinvolto.

È questo il bilancio dell’incidente avvenuto alle 9.30 di ieri, all’altezza di Settala, al chilometro 11+200 della provinciale che collega Melegnano a Melzo. Per cause ancora da accertare, una Ford Puma diretta verso Melegnano, con al volante una donna di 45 anni originaria di Lecco, si è scontrata frontalmente con un Doblò che viaggiava verso Melzo, guidato da un dog sitter di 30 anni. A bordo del furgoncino c’erano anche 10 cani. Dopo lo scontro, i veicoli, fortemente danneggiati, sono carambolati ai lati della strada, uno da una parte e l’altro dell’altra: questa la scena che si è presentata ai soccorritori. Sul posto la polizia locale di Settala, il personale sanitario e i vigili del fuoco di Gorgonzola.

La donna, che in un primo momento era vigile e collaborativa, ha poi perso conoscenza durante i soccorsi: da qui il trasporto d’urgenza all’ospedale Niguarda, dov’è arrivata a bordo di un’ambulanza della Croce bianca di Paullo. Nel pomeriggio di ieri la paziente si trovava ancora in prognosi riservata, benché non in pericolo di vita. Il 30enne è stato invece accompagnato al Policlinico di Milano, in codice giallo. Dei cani che si trovavano a bordo del Doblò, tre sono rimasti lievemente contusi.

Dopo che ai feriti sono stati prestati i soccorsi del caso, sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale, con la comandante Paola Saraceno, per regolare la viabilità. Per rimuovere i veicoli e mettere in sicurezza la carreggiata si è reso necessario chiudere al traffico la Cerca in entrambe le direzioni di marcia. Lo stop alla circolazione si è protratto fino alle 11.30, con notevoli contraccolpi sul traffico, specie quello pesante. Sul posto anche il personale della Città Metropolitana di Milano.