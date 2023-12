Sesto San Giovanni, investito da auto mentre attraversa col monopattino: 25enne grave

Sesto San Giovanni (Milano), 26 dicembre 2023 – Incidente oggi pomeriggio a Sesto San Giovanni. Un giovane di 25 anni è stato investito, intorno alle 16.45, in viale Gramsci. L’uomo ha attraversato un incrocio con un monopattino ed è stato investito da un'auto. Alla guida della vettura un 58enne, che è rimasto illeso.

Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118, arrivati con automedica e con due ambulanze. Le sue condizioni sono gravi, tanto che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, è intervenuta la polizia locale di Sesto San Giovanni.

Altro incidente con il monopattino, ieri pomeriggio, lungo via Provinciale a Lallio. Un giovane di 28 anni è stato urtato da un’auto mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. Un impatto molto violento, che ha scaraventato l’uomo sull’asfalto facendogli perdere i sensi. Illeso il conducente della vettura. Anche in questo caso la dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze di polizia.