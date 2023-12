Incidente a Lallio, monopattino urtato da un’automobile: grave un 28enne

Lallio (Bergamo), 26 dicembre 2023 – Grave incidente, poco dopo le 17.30 del pomeriggio di Natale, lungo via Provinciale a Lallio.

Un giovane di 28 anni era a bordo del suo monopattino elettrico, quando sarebbe stato urtato da un’auto finendo sull’asfalto. Violento l’impatto al suolo, che gli avrebbe fatto perdere i sensi. Illeso l’uomo alla guida della vettura. Ma la dinamica e le cause sono ancora tutta da chiarire.

Immediato l’intervento dei soccorsi arrivati con un’ automedica e un’ambulanza: dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.