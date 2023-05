Sesto San Giovanni: alla scuola XXV Aprile piovono calcinacci dal soffitto

Alla primaria XXV Aprile piove intonaco e non solo. Lo denunciano alcune mamme, dopo le piogge consistenti dei giorni scorsi. Un problema annoso quello delle infiltrazioni, che ancora non troverebbe una soluzione definitiva nonostante le segnalazioni. "Abbiamo scritto più volte sia alla dirigenza che al Comune. Gli uffici ci rispondono che eseguiranno un intervento al più presto, ma non è mai conclusivo – lamentano i genitori –. L’altro giorno, con il forte temporale, sono caduti persino i calcinacci".

Una situazione che va avanti da troppo tempo. "In vari punti del plesso di via Bixio piove dentro. Stavolta il problema maggiore si è verificato nella zona comune vicino alla mensa. Avevamo già indicato questa criticità più volte al municipio e ora la situazione è peggiorata ulteriormente. L’area è stata transennata, ma non è una soluzione". Solo nel 2016 l’istituto aveva visto la fine di un intervento di ristrutturazione generale, che aveva coinvolto la scuola per tre anni: un risanamento strutturale completo, esterno e interno, che però non ha evitato criticità successive.

"Quest’anno abbiamo avuto tantissimi problemi con il riscaldamento, le aule sono rimaste al freddo per giorni. Il Comune nel 2020 aveva avuto la bella idea di usare il giardino della XXV Aprile per inserire i depuratori dell’acqua di Cap – ricorda una mamma –. Ci siamo dovuti battere e avviare anche una raccolta firme, per difendere l’area verde dei bambini che sarebbe stata massacrata come si può vedere dalla dimensione dei depuratori installati nel parco pubblico vicino".

C’è poi l’annosa questione degli ascensori, che mette in difficoltà non solo gli studenti ma anche il personale scolastico. "Dopo anni, alla Rovani il montacarichi è ancora rotto con i conseguenti disagi per il trasporto dei pasti".