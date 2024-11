Pina Picierno al Memoriale della Shoah, accompagnata da Liliana Segre: “L’antisemitismo è un vento che soffia ancora potente”

Milano, 24 novembre 2024 – La senatrice a vita Liliana Segre ha accolto al Memoriale della Shoah di Milano la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, arrivata per una visita privata. Ad attenderla anche i rappresentanti della Fondazione Memoriale della Shoah e del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Picierno si è recata al Memoriale della Shoah di Milano, noto anche come Binario 21, per una visita al luogo, sede della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. La visita è durata circa un'ora e mezza.

La senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah di Milano

“L'antisemitismo è un vento che soffia ancora forte e potente in Italia e in Europa, e in tutto il mondo, e le istituzioni europee sono qui per testimoniare con grande chiarezza l'impegno, la volontà, di non essere indifferenti'' ha detto Picierno, al termine della visita al Memoriale della Shoah di Milano, assieme alla senatrice a vita, Liliana Segre, a chi le chiedeva un commento sulla morte del rabbino Zvi Kogan negli Emirati Arabi Uniti.

''Il nostro impegno deve essere ancora più chiaro e visibile - ha scandito Picierno -. Non siamo indifferenti, siamo impegnati per combattere con forza gli orrori del passato e del presente''. Picierno ha ribadito di aver fatto visita al Memoriale ''anche a nome del Parlamento europeo'' e che era importante esserci ''perché lottare contro l'antisemitismo permette alle nostre democrazie di essere forti e di combattere contro l'odio: è quello che permette alle nostre società di essere liberi dagli orrori del passato che qui al Memoriale vengono raccontati ma anche dagli orrori del presente''.