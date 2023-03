Sebastiao Salgado, il sindaco Giuseppe Sala gli consegna il Sigillo della Città

L'assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi assegna il Premio a Salgado

Milano – Questa mattina, nella cornice d i Sala Alessi a Palazzo Marino , l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi ha consegnato a Sebastião Salgado il Sigillo della Città conferito dal Sindaco Giuseppe Sala con la seguente motivazione: " Sebastião Salgado, uno dei più grandi fotografi contemporanei, ha saputo portare all'attenzione del mondo intero con il linguaggio diretto ed evocativo delle immagini temi cruciali della contemporaneità , da quelli sociali a quelli della sostenibilità ambientale e dell'equilibrio tra uomo e natura”.

"Salgado – continua la motivazione – ha da tempo stretto un rapporto speciale con Milano : in questa città la sua opera ha sempre suscitato interesse ed emozioni e in questa città Salgado ha sempre trovato donne e uomini pronti a condividere ed apprezzare il suo impegno per un mondo più giusto, più verde, più a misura d'uomo. Con questo riconoscimento Milano vuole suggellare questo legame e rendere ancora più solida l'amicizia che lega la nostra comunità cittadina a un grande interprete del nostro tempo ".