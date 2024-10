Scuole e Biciplan, aiuti ai Comuni

Accordo Città Metropolitana-Cassa depositi e prestiti (Cdp): la società controllata dal ministero dell’Economia aiuterà l’ex provincia e quindi i Comuni a progettare in chiave "verde" la sistemazione delle scuole superiori e a realizzare Biciplan-Cambio, la green-way che collega tutto l’hinterland. "Una partnership strategica dopo il Pnrr che, purtroppo, non si può ripetere - dice Roberto Maviglia, consigliere alla partita dell’area metropolitana -. Dobbiamo cercare fondi per le prossime opere e questo accordo ci garantisce supporto di altissimo profilo". L’obiettivo è continuare a finanziare "l’ammodernamento degli istituti scolastici, dopo il Piano di ripresa e resilienza che aveva spedito nell’hinterland a questo scopo 120milioni (più 15 messi direttamente dall’ex provincia) per i grossi interventi che sono stati portati avanti in tutte le aree, dalla Martesana al Sud Milano, al Rhodense, a Sesto e dintorni", sottolinea Maviglia.

L’altro tema-chiave "è la mobilità dolce, dobbiamo proseguire l’autostrada a due ruote che attraversa tutti i poli strategici del Milanese. È il secondo punto sul quale Cassa Depositi e Prestiti darà il suo prezioso aiuto". Uno schema che "potrà essere allargato ad altre materie in futuro - spiega il consigliere - partiamo da qui, ma contiamo di ampliare il raggio di azione".

I soldi arriveranno dal programma europeo InvestEu e dalla stessa società statale. "L’intesa ci permetterà di svolgere un ruolo di consulenza in due importanti iniziative di sviluppo che riducono l’impatto ambientale - chiarisce Maria Elena Perretti di Cdp -: da un lato una scuola sicura disegnata secondo i principi dell’edilizia sostenibile e con spazi pensati per rispondere ai bisogni della didattica moderna. Dall’altro, nuove infrastrutture per la mobilità dolce pensate per incentivare l’uso delle biciclette come mezzo prevalente per gli spostamenti di vicinato con forte ritorno in termini di sicurezza e salute per la comunità locale". Il patto garantisce a Cassa Depositi e Prestiti "di consolidare l’impegno nel promuovere lo sviluppo green del Paese, generando benefici tangibili per il territorio" e agli enti locali "competenze e un’esperienza che ci farà fare un salto di qualità", conclude Maviglia.