A Milano 3 scuole su 4 non hanno la certificazione antincendio: “Numeri impietosi”

Nella città di Milano, tre scuole su quattro non hanno una certificazione antincendio e non dispongono, quindi, di un impianto che rispetta le norme di prevenzione degli incendi. Solo 67 istituti su 265 sarebbero certificati. Il dato è stato reso noto in Consiglio comunale durante un’interrogazione rivolta da Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia, alla vicesindaca e assessora all’Educazione di Milano Anna Scavuzzo.

La situazione, di per sé, non contrasta con la legge perché il termine per l’adeguamento degli edifici alla normativa è stato rimandato – con l’ultimo decreto Milleproroghe – al 31 dicembre 2024, ciononostante resta un dato preoccupante e può suscitare dubbi sulla capacità delle amministrazioni comunali di adeguare la stragrande maggioranza degli istituti scolastici entro i prossimi sei mesi.

“Sono numeri impietosi – ha commentato Truppo – se si pensa che la vita dei nostri bambini è gestita con mancanze certificative di questo tipo non c'è da stare tranquilli, soprattutto in seguito alla tragedia della Rsa di via dei Cinquecento mi sarei aspettato altri numeri”. Solo “67 istituti su 265 sarebbero certificati per l’antincendio. Dobbiamo lavorare subito tutti insieme per sanare questo scenario. Ancora una volta la gestione delle nostre scuole comunali fa acqua”, ha concluso il capogruppo.