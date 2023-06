Scuola-fantasma "La riavremo?"

di Marianna Vazzana

MILANO

"Da 8 anni il quartiere è senza scuola media. Le promesse non sono state mantenute: quando verrà ricostruita?". Lo chiedono in una lettera gli ex allievi della secondaria di primo grado Pavoni, gli insegnanti di ieri e di oggi, i cittadini del quartiere Maciachini, Murat, Farini e Dergano. Un foglio che è stato consegnato al sindaco Sala in visita al quartiere Isola martedì. L’edificio di via Benigno Crespi 40 in zona Maciachini è stato chiuso a luglio del 2015 "causa amianto", si legge. "Nel 2021 è stato abbattuto. Ma non è seguita la ricostruzione nonostante le rassicurazioni: il cantiere è abbandonato, in un quartiere popoloso con nuove residenze e riqualificazione di antiche fabbriche diventate aziende di respiro internazionale". Ora i preadolescenti "sono ospitati nella primaria di via Crespi 1. Ma la maggioranza delle famiglie ha preferito scegliere altre scuole e osserviamo una migrazione verso il centro. Chiediamo una promessa: che nel 2023 inizi la ricostruzione". La risposta arriva dalla vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo, la quale precisa che "i lavori non sono fermi" e che "l’intervento è in due fasi (bonifica e demolizione e poi ricostruzione), con due gare d’appalto di MM spa".

Per la prima fase, "i lavori si sono conclusi ad aprile del 2022 con il termine della demolizione della scuola". Dopodiché è stato necessario "rimuovere alcuni serbatoi interrati perché si sono riscontrate percolazioni di gasolio nel terreno che hanno reso necessarie ulteriori indagini ambientali". Tradotto: analisi e monitoraggi. Ora si attende "l’esito delle valutazioni da parte degli Enti preposti così da arrivare all’autorizzazione all’avvio dei lavori di ricostruzione" della nuova scuola, che avrà quattro piani più una palestra. Intanto "la gara è stata bandita, l’appalto è stato affidato e il contratto è stato sottoscritto ad aprile 2022". Quando sarà concluso "l’iter di bonifica e della progettazione esecutiva ci sarà la consegna dei lavori", che dureranno 460 giorni.