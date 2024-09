Milano, scritte antisemite davanti alla scuola primaria Pirelli di via Goffredo da Bussero

Milano, 30 settembre 2024 - Scritte antisemite davanti a una scuola milanese.

Questa mattina la Consigliera del Municipio 9 di Azione, Isabella Ferlicchia, ha denunciato alle autorità la presenza di scritte antisemite davanti all'ingresso della Scuola Primaria Pirelli di Via Goffredo da Bussero 9, a Milano.

La Scuola è frequentata da bambini dei quartieri Bicocca, Niguarda e zone attigue.

Per Francesco Ascioti, Segretario di Azione Milano, il fatto è "gravissimo e da stigmatizzare senza condizioni. La contestazione legittima alle scelte politiche di un qualunque governo nel mondo non ha nulla a che vedere con l'odio per un popolo intero. Popolo che è stato sterminato con modalità criminali dai nazisti quelli veri, patendo pene che la storia ha scolpito in modo permanente nella memoria di chiunque per i secoli a venire".

Per Daniele Nahum, Consigliere Comunale di Azione, siamo in presenza di "un intollerabile clima di odio anti ebraico che si respira in modo palpabile. Troppe delle manifestazioni in corso nelle ultime settimane a Milano sono state dedite esclusivamente a perorare tale clima di odio antisemita in un contesto che ci riporta ad epoche che hanno segnato drammaticamente la storia di Milano e dalle quali speravamo di avere tratto lezioni definitive".