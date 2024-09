Cartelli anti-Segre, la comunità ebraica di Milano: “Siamo a un passo dalla caccia all’ebreo”

Milano, 28 settembre 2024 – “Siamo a un passo dalla caccia all'ebreo e da atti di aperta violenza nei confronti di istituzioni ebraiche religiose e non e dei loro rappresentanti”.

Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, commenta i manifesti comparsi durante la manifestazione in sostegno della Palestina

Lo sottolinea in una nota Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, commentando i manifesti comparsi sabato durante la manifestazione in sostegno della Palestina. “Quanto messo in piazza a Milano dai manifestanti propal è di una gravità eccezionale - aggiunge -. Questo purtroppo a dimostrazione di come oramai non ci sia più alcun limite che possa considerarsi insuperabile nella sua inaccettabilità. Si è creata una spirale di cieco odio antisemita e appelli genocidi ormai equiparabili a quelli di matrice nazi-fascista degli anni '30 e '40 dello scorso secolo”.

Bandiere palestinesi e la riproduzione in miniatura di un missile

Per questo Meghnagi fa appello alle istituzioni anche considerando la vicinanza al 7 ottobre, anniversario dello scoppio del conflitto. Un appello è al governo, “a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la comprensione ed appoggio che non ci hanno mai fatto mancare - spiega -, affinché siano prese delle misure preventive e, nel caso queste venissero disattese, anche di contrasto nel caso questo tipo di manifestazionì dovessero realizzarsi nelle nostre piazze”. L'appello è poi ai “partiti di opposizione affinché anche loro prendano le distanze dalla galassia da cui si generano queste manifestazioni - conclude - e di attivarsi in maniera fattiva ad un contenimento delle loro modalità e contenuti espressi”.

Un cartello di sensibilizzazione per il Libano sotto l'attacco "terrorista" di Israele: questo il senso messaggio lanciato dalla ragazza

Nelle scorse ore parole simili sono giunte dalla Brigata ebraica di Milano: “Siamo stufi di questa ennesima manifestazione di odio con annesse minacce personali perfino alla senatrice Liliana Segre”. A dirlo Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano . “Mi domando come sia possibile che questo governo intervenga su tutto - ha aggiunto -, ma lasci liberi questi manifestanti di attaccare chi ha già pagato un prezzo incalcolabile nella propria vita ad Auschwitz. Questa gente è così spietata da sostenere esplicitamente una organizzazione terrorista e mafiosa come Hezbollah, dedita secondo la Dia anche al narcotraffico e al riciclaggio”.

Ferme condanne sono arrivate dal mondo della politica, dell’associazionismo e dalla società civile. Nel “mirino” dei manifestanti non solo la senatrice Segre ma anche Crosetto, J. Elkann, Giubilei, Pacifici e Carrai.