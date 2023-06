Scoppia l’estate al Garden Porte aperte a tuffi e sport

di Davide Falco

Scoppia l’estate e arriva il caldo. Contro la canicola per i cittadini, le famiglie e i bambini, il rimedioa Novate può essere il Garden Tennis. In attesa che vengano riqualificate, assegnate e aperte la piscina e la palestra del Polì di via Brodolini, l’alternativa novatese è data dalla struttura di via Trento e Trieste, che proprio in questi giorni festeggia i 50 anni di attività.

Piscina all’aperto, campi da tennis, padel, palestra e pickball sono le opportunità proposte dal centro sportivo, che promuove anche i camp estivi per i bambini. Quest’anno per i più giovani, alle lezioni di tennis sulla terra rossa, alla piscina, all’inglese e i ai compiti, si è aggiunto un laboratorio di arte, disegno e pittura, organizzato da una insegnante. "È un’oasi di pace e silenzio, e permette di rinfrescarsi durante questi mesi estivi, prendendo anche un po’ di sole", spiegano alcune persone a bordo piscina. In questi giorni sono anche in corso alcunli eventi per festeggiare il mezzo secolo di attività. Oltre alla cena di ieri sera a bordo piscina, oggi alle 17 si svolgerà la finale del singolo di tennis a cui hanno partecipato diversi giocatori, tra cui Alberto Brizzi, ex numero 230 del ranking tennistico mondiale. Tra le tante persone che utilizzano il Garden, recentemente ce ne sono alcune provenienti da Miami: a Milano per lavoro, cercavano un posto dove giocare al nuovo sport del momento con le racchette, il pickball. "Cerchiamo di dare alle persone uno spazio aperto, dove potere divertirsi, rilassarsi e praticare sport spiega Leonardo Bernardoni, consigliere del Garden Tennis –. Nei camp per i bambini abbiamo incrementato le attività ascoltando le richieste dei genitori. Siamo molto attenti all’ambiente e curiamo questo polmone verde in città, con alberi e prati di cui ci occupiamo per la manutenzione. Diamo inoltre la possibilità alle persone di utilizzare il ristorante e di organizzare cene, feste di laurea e compleanni, a bordo piscina. Ci teniamo a tenere vive le attività sul territorio e non solo. Per il tennis, le recenti vittorie di Sinner stanno facendo avvicinare i giovani alla pratica e alle lezioni per imparare a giocare". In questi giorni, con l’aumento delle temperature estive, la piscina ha visto un incremento di ingressi come da aspettative. Adulti e famiglie in particolare hanno approfittato della piscina per un po’ di relax e qualche bracciata in acqua, in attesa o in sostituzione delle vacanze estive.