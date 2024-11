Sciopero treni venerdì 29 novembre 2024 in Lombardia: linee coinvolte, orari e info utili

Milano, 27 novembre 2024 - Il mese di novembre si conclude con un'altra giornata di disagi per i pendolari lombardi. Per venerdì 29 novembre i sindacati CGIL, UIL, CUB TRASPORTI e SGB hanno proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale. Che ripercussioni avrà la mobilitazione in Lombardia? In che orari sono a rischio metropolitana, tram e bus a Milano? Lo sciopero interesserà anche i treni di Trenord? Ecco cosa sapere: le informazioni e gli orari per chi sposta con i mezzi pubblici in regione.