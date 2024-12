Sciopero dei mezzi oggi venerdì 13 dicembre: a Milano a rischio metropolitana, tram e bus. La situazione per i treni in Lombardia

06:11

Dalle 8.30 a rischio metro, bus e tram

Oggi giornata di possibili disagi per chi si sposta a Milano usando i mezzi pubblici. In seguito alle evoluzioni legate allo sciopero proclamato da alcuni sindacati metropolitana rossa M1, verde M2, gialla M3, blu M4 e lilla M5, tram e autobus Atm non sono garantiti tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Nella prima mattinata odierna (fino alle 8.30) la circolazione dei mezzi pubblici (metro e di superficie) è quindi regolare: bisognerà attendere le 8.30 per capire come si evolverà la situazione e se le linee continueranno a circolare regolarmente.