Sciopero, corteo a Milano: “Salvini ha avuto torto”

Milano, 13 dicembre 2024 – È partito questa mattina, venerdì 13 dicembre, da porta Venezia il corteo milanese organizzato dai sindacati di base in occasione della giornata di sciopero generale. I manifestanti, con bandiere Usb e fumogeni colorati, si sono diretti verso via Pantano dove si trova la sede di Assolombarda.

Non è mancato qualche riferimento al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Benvenuti a Milano - hanno detto gli organizzatori al megafono - la città del ministro Salvini, che ieri si è attaccato al Tar: voleva impedire lo sciopero e invece ha avuto torto sotto tutti i punti di vista". La mobilitazione sta avendo ripercussioni, per ora non pesanti, sulla circolazione dei mezzi pubblici (tram, metro e bus) e dei treni. Qui gli aggiornamenti in tempo reale.