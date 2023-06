Sciopero dei mezzi pubblici a Milano venerdì 16 giugno: la situazione

Atm ha confermato lo sciopero annunciato per oggi, venerdì 16 giugno, da una serie di sindacati di base. Incrociano le braccia iscritti e aderenti ad Al Cobas per le linee Atm e Faisa-Cisal per le linee Agi. Nella giornata sono previste fasce di garanzia, durante le quali il servizio sarà assicurato.

Questi i dettagli, così come illustrati sul sito dell’azienda, che aggiornerà gli utenti sulla situazione delle linee in diretta, attraverso i suoi canali social, a partire dal profilo Twitter.

Venerdì 16/06 alcuni sindacati hanno proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee. I mezzi saranno garantiti fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Sulla app daremo aggiornamenti in tempo reale: https://t.co/k1dcjLK9bf pic.twitter.com/fKCRJGOon8 — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) June 12, 2023

Linee Atm

Il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18 il servizio potrebbe risentire dello sciopero.

Linee Autoguidovie

Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite fino alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.

L’ultima volta che lo sciopero fu indetto dagli iscritti ad Al Cobas, il 31 marzo scorso, aderì il 23% del personale. Si verificarono, quindi, effettivamente alcuni disagi, con la chiusura di linee, in particolare nella fascia serale della giornata.

L’inizio dello sciopero

Alle 8.30 i pendolari si affrettano a salire sugli ultimi treni e bus in circolazione prima dell’inizio della fascia mattuttina dello sciopero, prevista per le 8.45. A breve si potranno toccare con mano gli eventuali primi disagi e la “presa” dell’iniziativa di Al-Cobas sul personale Atm. È già iniziata, invece, l’agitazione per quanto riguarda le linee di Autoguidovie.