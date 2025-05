Possibili disagi per gli utenti del trasporto pubblico locale. Per l’intera giornata di oggi è proclamato uno sciopero del personale di Autoguidovie. Saranno garantite le corse in servizio nelle fasce orarie 5.30-8.30 e 15-18. Anche la linea Z420 potrebbe subire dei contraccolpi. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti sul sito Internet di Autoguidovie.