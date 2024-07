Sciopero dei mezzi a Milano e in Lombardia: dalle 8.45 tutte le metro chiuse, treni cancellati e ritardi per chi viaggia con Trenord

Milano, 18 luglio 2024 – Lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro è in corso e nonostante le modalità e gli orari della protesta varino a livello territoriale, già "dalle prime ore della mattinata stiamo riscontrando ampie adesioni" (riferisce la Uilt).

A Milano, dove l’astensione è prevista dalle 8.45 alle 12.45, tutte le stazioni della metropolitana hanno chiuso e le tratte rimarranno sospese fino a un quarto prima delle 13. Sui tabelloni delle stazioni di Trenord si legge che cinque treni sono stati cancellati e la criticità della circolazione ha portato a ritardi oltre i 30 minuti.

La conferma viene dalla Filt Cgil in merito della protesta indetta unitariamente a Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori.

I mezzi di trasporto cittadini si fermano dalle 8.45 alle 12.45: Atm ha confermato di aderire allo sciopero “dalle 8:45 alle 12:45. Per la funicolare Como-Brunate, invece, l'astensione, dal lavoro potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 10 alle 14”.

Trenord comunica invece che dalle 9 alle 13 di giovedì 18 luglio, a causa di uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord, il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni e variazioni su alcune linee. L'agitazione non coinvolge il personale di Trenord.

In particolare, potranno essere interessati i treni che circolano su rete Ferrovienord, cioè le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna - da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno - e la Brescia-Iseo-Edolo.

Lo sciopero potrà causare variazioni anche sul servizio delle linee ''miste'' che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi , cioè i collegamenti S1 Saronno-Milano-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Milano Lambrate, S12 Cormano Cusano Milanino-Milano-Melegnano, S13 Garbagnate Milanese-Milano-Pavia. Non saranno interessati i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi.

Coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna, Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per garantire il collegamento con l'Aeroporto di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da via Paleocapa, 1) e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto.

In attuazione di quanto previsto dalle modalità di sciopero, i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord con partenza prevista dalla stazione di origine entro le 9 arriveranno alla destinazione finale. Sulle linee ''miste'', occorre considerare l'orario di partenza dalle stazioni di cambio rete - Milano Bovisa e Seregno. Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

L’azienda assicura che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati da inizio servizio alle 18 e dalle 22:01 a fine servizio. Pertanto, potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: dalle 18:01 alle 22.

Nord Est Trasporti che gestisce il servizio di autobus sul territorio di Monza e Brianza ha comunicato che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee urbane di Monza e delle linee z307 e z314, dalle 17 alle 21 e sul servizio delle linee extraurbane di Trezzo, dalle 18 alle 22.

Atb e Teb comunicano che potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete Atb e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino dalle 15:30 alle 19:30. Pertanto, il servizio non sarà garantito dalle 15:30 fino alle 19:30. Limitatamente alla tratta Aeroporto-Stazione della Linea 1 il servizio verrà svolto, seppur in forma ridotta, anche nella fascia dalle 15.30 alle 19.30.

“Il rinnovo del Ccnl - spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil - la cui trattativa è stata interrotta per l'atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, è un diritto irrinunciabile per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri ed è il primo elemento indispensabile allo sviluppo del trasporto pubblico nell'interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del Paese”.

“Inoltre è importante - sottolinea infine la Filt Cgil - rinnovare il contratto in tempi rapidi anche in vista di eventi importanti come il Giubileo e le Olimpiadi invernali che impatteranno notevolmente sulla mobilità e contestualmente serve un impegno concreto da parte del Governo e delle forze politiche per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti”.