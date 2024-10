Sciopero Atm sabato 5 ottobre: disagi su bus, tram e metro. Orari e fasce di garanzia

Milano, 1 ottobre 2024 – Non c’è il due senza il tre. Dopo quelli del 9 e 20 settembre scorsi, i lavoratori di Atm, l'Azienda Trasporti di Milano, annunciano un nuovo sciopero convocato per sabato 5 ottobre prossimo a livello nazionale dal sindacato Orsa. Il sindacato ha indetto lo sciopero “a seguito del mancato rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri". L'iniziativa è stata indetta per 24 ore per tutto il settore del trasporto pubblico locale.

Sciopero dei mezzi pubblici a Milano (Archivio)

Metro, bus e tram

A Milano l'agitazione è programmata nelle consuete fasce orarie, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Saranno possibili chiusure totali o parziali delle 5 linee della metropolitane e ritardi lungo i percorsi di bus, tram e filobus.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio.