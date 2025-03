Sciopero mezzi oggi venerdì 21 marzo: a rischio metropolitana, bus e tram. Orari e fasce di garanzia: la diretta

Milano, 21 marzi 2025 – Ennesima giornata di disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici a Milano. Oggi, venerdì 21 marzo, è previsto uno sciopero per metropolitana, bus e tram di Atm. La protesta potrebbe mettere a rischio il regolare funzionamento di tutti i mezzi nella città milanese, sia la metro che i mezzi di superficie. Si tratta di un'agitazione in programma da giorni a livello nazionale, come peraltro riportato sul calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Lo sciopero è stato proclamato per chiedere un "aumento salariale di 300 euro", con una parallela alla "riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti". Allo stesso modo i lavoratori chiedono un "adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di tpl". Solo due giorni fa la uno sciopero aveva interessato treni e aerei.

06:24 Oggi a rischio metro, tram e bus Venerdì 21 marzo i sindacati Al Cobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero a livello nazionale. Oggi a rischio quindi la circolazione di metro M1 (rossa), M2 (verde), M3 (gialla), M4 (blu), M5 (lilla). A Milano, le linee Atm non sono garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Fino alle 8.45 tutto regolare, quindi, sia per la metropolitana che per i mezzi di superficie. La prima tranche di sciopero scatterà dalle 8.45 e allora si capirà se la circolazione sarà regolare o meno e quali linee saranno interessate dalle chiusure.