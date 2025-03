Trasporti, è protesta : "Trenord inefficiente". Pendolari in presidio

Proseguono i disagi dei trasporti nel Sud Milano e le proteste. Dopo quella di Noviglio per il trasporto pubblico locale su gomma, alla quale hanno partecipato i sindaci di 14 Comuni, domani alla stazione di Pieve si replica con una protesta che interessa sindaci ed esponenti regionali della linea S13 del passante ferroviario. "Anni di ritardi, treni cancellati, caos cantieri, rimborsi soppressi, ostaggi di disservizi. Ma ora basta. Dopo la mozione presentata nell’ultimo consiglio abbiamo organizzato una serie di presidi contro le inefficienze di Trenord", spiegano dalla lista “Siamo Pieve”. Già oggi saranno raccolte firme in piazza Puccini, al mattino, durante il mercato rionale mentre dalle 17 alle 19 ci sarà un presidio alla stazione ferroviaria. Domani dalle 10.30 alle 12.30 invece la protesta interesserà pendolari e sindaci dei Comuni interessati dalla linea S13, consiglieri regionali e comitati pendolari. Le iniziative per denunciare i disservizi dei trasporti nel Sud Milano non finiscono domani, infatti l’amministrazione comunale di Lacchiarella ha organizzato un incontro pubblico con l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, per avere maggiori delucidazioni su come è organizzato e funziona il Trasporto pubblico locale e sul futuro dei servizi e della mobilità sostenibile. L’incontroci sarà il 26 marzo alle ore 20.30 in sala consiliare alla Rocca Viscontea. Mas.Sag.