Sciopero Atm a Milano del 29 settembre: orari e fasce garantite di metro, bus e tram

Venerdì 29 settembre a Milano è stato proclamato uno sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori dell’Azienda trasporti milanesi (Atm). Ennesima giornata nera per i pendolari del capoluogo che prendono metropolitana, bus o tram per spostarsi. La protesta è stata proclamata a livello nazionale dal sindacato Usb Lavoro Privato.

Atm informa gli utenti che lo sciopero “del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio”. Le corse saranno pertanto garantite solo da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18: nel resto della giornata c’è un concreto rischio di ritardi e cancellazioni.

In passato, l’adesione dei lavoratori agli scioperi del sindacato Usb Lavoro Privato è andata dal 5 al 19 per cento. Nel caso in cui la percentuale sia a due cifre, ci saranno probabili disagi.

Il sindacato protesta “per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l’ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza”.