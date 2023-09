Sciopero Atm del 29 settembre, il Ministero dei Trasporti riduce la durata della protesta da 24 a 4 ore

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti presieduto da Matteo Salvini ha ridotto a 4 ore – rispetto alle 24 decise inizialmente – la durata dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale previsto per venerdì 29 settembre, che riguarderà anche l’Azienda trasporti milanese (Atm). Saranno comunque possibili ritardi e cancellazioni su metropolitane, bus e tram cittadini.

La protesta, che doveva durare tutto il giorno, avrà luogo dalle dalle 9.30 e alle 13.30. L’astensione dal lavoro sciopero era stata indetta dal sindacato USB Lavoro Privato “per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l'ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza”.