Ferrovia Lecco-Tirano, circolazione interrotta per tre giorni tra Morbegno e Tirano: ecco quando

Sarà interrotta per tre giorni la circolazione sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano. La Rete ferroviaria italiana ha comunicato che per alcuni lavori di manutenzione programmati da tempo, il collegamento tra la stazione di Morbegno e Tirano non sarà effettuato da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre.

Alcuni convogli di Trenord, pertanto, saranno limitati a Colico e Morbegno e diversi altri saranno cancellati. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni, sul sito e sull’app di Trenord. I lavori riguarderanno l’infrastruttura di alimentazione elettrica dei treni.