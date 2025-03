Sciopero Atm confermato per venerdì 21 marzo: gli orari e le fasce garantite per metro, bus e tram

Milano, 17 marzo 2025 – Atm conferma sciopero di metro, bus e tram a Milano per la giornata di venerdì 21 marzo 2025. La protesta metterà a rischio il regolare funzionamento di tutti i mezzi nella città di Milano. Si tratta di un'agitazione in programma da giorni a livello nazionale, come peraltro riportato sul calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Disagi

L’ultimo sciopero dei trasporti risale all’8 marzo scorso, un venerdì anche in quel caso. In quell’occasione a fermarsi erano stati treni e aerei con disagi in tutte le stazioni ferroviarie milanesi, da Centrale a Porta Garibaldi passando per Cadorna. Si prospetta un’altra settimana difficile per chi i pendolari lombardi perché dopodomani, mercoledì 19 marzo 2025, si bissa con un nuovo sciopero nazionale del settore ferroviario che coinvolge Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv.

Gli orari

Lo sciopero avrà una durata di 24 ore ma, come nel resto d’Italia, a Milano ci saranno delle fasce orarie nelle quali metro, bus e tram saranno garantiti andranno: dall'apertura fino alle 8.45 al mattino e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

I motivi

Lo sciopero è stato proclamato per chiedere un "aumento salariale di 300 euro", con una parallela alla "riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti". Allo stesso modo i lavoratori chiedono un "adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di tpl".