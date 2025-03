Sciopero dei treni mercoledì 19 marzo: non ci sono fasce di garanzie. Gi orari e tutte le info

Sciopero dei treni domani mercoledì 19 marzo: a rischio il servizio ferroviario di Trenitalia e Trenord.

Inizialmente proclamato dal sindacato Usb per 24 ore e poi revocato, lo sciopero dei ferrovieri sarà di 8 ore ed è stato proclamato dai sindacati Orsa, Ugl e e Fast. Motivo della protesta, il rinnovo del contratto nazionale della categoria, scaduto da un anno e mezzo, e i recenti provvedimenti adottati dalla Commissione di garanzia sciopero che, a detta dei sindacati, limiterebbero eccessivamente questo diritto.

Lo sciopero avrà dunque una durata di otto ore, dalle 09:01 alle 16:59 di mercoledì 19 marzo, e in Lombardia potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza di Trenord. Le fasce orarie di garanzia non saranno tuttavia interessate; inoltre, arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.

Trenord informa che, nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express; da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Lo stesso servizio sarà attivo tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto–Stabio. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in ‘real-time’ tramite app.

Per quanto riguarda Trenitalia, sul sito è consultabile l'elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti anche nelle giornate di sciopero.