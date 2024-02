Atm, agitazione “straordinaria”: dieci giorni di sciopero dal 9 al 18 febbraio

Milano, 5 febbraio 2024 – Il sindacato di base Al Cobas ha indetto uno sciopero per i lavoratori dell’Atm (azienda dei trasporti milanesi), che gestisce i trasporti pubblici locali di Milano e della sua città metropolitana. Lo sciopero interesserà solo gli eventuali turni straordinari e durerà da venerdì 9 a domenica 18 febbraio. Dal sito ufficiale del gruppo viene rimarcato che i mezzi saranno sempre garantiti ma ci saranno maggiori attese.

Le linee interessate

I lavoratori si potranno astenere solo dai turni di lavoro straordinario: a Milano il servizio delle linee metropolitane e di superficie sarà sempre garantito tutti i giorni, con possibili maggiori attese dei mezzi tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18.

A Como, il servizio della funicolare è sempre garantito, con possibili maggiori attese tra le 8:30 e le 16:30 e dopo le 19:30.

Per consultare le percentuali di adesione agli scioperi recenti e per eventuali aggiornamenti si consiglia di andare sul sito ufficiale di Atm.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Al Cobas “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM; contro l’aumento dei carichi e dell’orario di lavoro; per un aumento di 150 euro netti mensili per i livelli produttivi; per il diritto al godimento delle ferie; per ambienti di lavoro più sicuri e igienici; per avere a disposizione libero parcheggio in parcheggi e strisce blu”.