Fondazione Fiera, Attilio Fontana pronto a dare il benservito a Enrico Pazzali. In pole Giovanni Bozzetti

Milano, 26 giugno 2025 – Brusca ed improvvisa accelerata in Regione Lombardia sul caso Fondazione Fiera. Secondo indiscrezioni, già stamattina nella riunione del pre-Giunta, che precede la Giunta vera e propria, approderà la delibera che pone fine alla presidenza di Enrico Pazzali e indica i nuovi vertici dell'ente di largo Domodossola.

Tra gli spiati ci sarebbero anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, e i suoi figli

Il ballottaggio

Il successore di Pazzali, come si vocifera da tempo, dovrebbe essere Giovanni Bozzetti. L'ex assessore comunale e regionale, molto vicino al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, avrebbe quindi definitivamente vinto la corsa con Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico di Milano, che negli ultimi giorni era dato in rimonta.

Ferruccio Resta, ex rettore del politecnico di Milano

Indagini

Come ormai noto, Pazzali è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sui presunti dossieraggi illeciti compiuti dalla società da lui fondata, la Equalize. Il fatto che sia al secondo mandato è invece secondario nella scelta di sostituirlo, anche se nello Statuto della Fondazione c'è una norma – si vocifera fatta ad hoc – che gli avrebbe consentito di fare un terzo mandato.

Questa norma prevede la proroga dei vertici dell'ente nel caso ci siano da gestire eventi importanti e delicati, come la trasformazione dei padiglioni fieristici in piste del ghiaccio per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 o un nuovo centro di produzione Rai.

Pressing

La pressione su Pazzali è aumentata da Fratelli d'Italia, in particolare da Ignazio e Romano La Russa. Fontana ha cercato di evitare ingerenze, ma una telefonata dalla segreteria federale della Lega avrebbe sollecitato il rinnovo delle figure apicali.

La riunione di Giunta è in programma lunedì, momento in cui la delibera potrà essere approvata. Attilio Fontana sembra pronto a dare il benservito a Enrico Pazzali con la decisione che potrebbe arrivare oggi.