Sciopero treni 22 e 23 febbraio: orario linee Trenord, niente fasce di garanzia

Milano, 17 febbraio 2025 – Nel prossimo fine settimana i viaggiatori lombardi dovranno fare i conti con possibili disagi per un nuovo sciopero. Nuova data da ricordare per chi viaggia con i mezzi pubblici a Milano e in tutta la Lombardia. Solo pochi giorni fa (era venerdì 14 febbraio) uno sciopero aveva interessato la metropolitana, i tram e gli bus di Atm a Milano. Oggi la notizia di una nuova mobilitazione che riguarda il comparto dei treni. Ecco la data e gli orari e tutte le informazioni da tenere a mente.

Trenord sciopero febbraio 2025: data e orari

“Dalle ore 21 del 22 alle ore 20.59 del 23 febbraio 2025 il sindacato USB lavoro privato ha proclamato uno sciopero Nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord" fa sapere Trenord.

Sciopero Trenord: non ci sono fasce di garanzia

"Trattandosi di una giornata festiva, non è possibile istituire le fasce orarie di garanzia” aggiunge Trenord. Quali sono gli orari da tenere a mente? “Sabato 22 febbraio sera viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22” si precisa nella nota disponibile su sito di Trenord.

Trasporti da e per Malpensa durante lo sciopero

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie. Ecco di quali fermate si tratta e tutte le informazioni:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Come rimanere aggiornati sugli sviluppi

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’App di Trenord. Informazioni e aggiornamenti saranno forniti anche attraverso gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni e mediante le scritte in scorrimento sui monitor.