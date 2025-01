Schianto nella notte. Finisce contro un palo e muore a 26 anni

Ancora un tragico incidente sulle strade del Sud-Est Milanese. Alle 4.45 di ieri mattina, sulla provinciale Sordio-Bettola all’altezza di Mediglia, ha perso la vita un giovane di Casalmaiocco, Edoardo Catalano, 26 anni compiuti il 4 gennaio, che rientrava dal turno di lavoro come barman. Il ragazzo, alla guida di una Skoda Fabia, ha perso il controllo dell’auto, è finito fuori strada e si è schiantato contro un palo della luce. È successo nella corsia in direzione di Melegnano, all’altezza dell’officina Carrozzeria 2000. Sulle cause che hanno portato la vittima a perdere il controllo del volante sono in corso approfondimenti; non si esclude un colpo di sonno. Sull’asfalto non sono state individuate tracce di frenata, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

A dare l’allarme è stato un passante, dopo aver visto la Skoda schiacciata contro il palo. Nel forte impatto, l’auto di Catalano si è come accartocciata, tanto che ci sono voluti i vigili del fuoco (del distaccamento volontari di Peschiera Borromeo) per estrarre il giovane dall’abitacolo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Donato, un’ambulanza della Croce bianca, un’automedica e l’elicottero del 118. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Con ogni probabilità, Catalano è morto sul colpo per le gravi lesioni riportate.

La notizia della scomparsa del 26enne si è diffusa rapidamente a Casalmaiocco, paese di 3mila abitanti nell’Alto Lodigiano, dove la vittima viveva coi genitori e il fratello. "Siamo attoniti per l’accaduto. Un anno, il 2025, che inizia in maniera drammatica. Una perdita che colpisce profondamente la nostra comunità, dove la famiglia di Edoardo è conosciuta e ben inserita nel tessuto sociale – commenta il sindaco Marco Vighi –. Un bravo ragazzo, dell’età dei miei figli. L’ho visto crescere. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento d’immenso dolore". Ora si aspetta di conoscere la data dei funerali, per dare l’ultimo saluto a Edoardo.

Sul luogo dell’incidente, nella giornata di ieri, erano ancora visibili alcuni rottami dell’auto andata distrutta nello schianto. Già più di una volta la Sordio-Bettola è stata teatro d’incidenti, anche molto gravi. Quest’ultima tragedia contribuisce a riportare al centro del dibattito il tema della sicurezza stradale.