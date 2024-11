Le migliori scuole di Milano: conferme e sorprese nella classifica Eduscopio 2024

Milano, 21 novembre 2024 – Chi vince la “gara” dell’eccellenza tra le scuole superiori milanesi?

A Milano città fra i classici torna quest'anno in testa il paritario Sacro Cuore, seguito immediatamente dallo storico Berchet. Nessun cambiamento, invece, per i licei scientifici: sempre Volta, Da Vinci e Sacro Cuore sul podio. Ma anche l'hinterland ha da dire la sua, con scuole di grandissima qualità come i classici Quasimodo di Magenta e Casiraghi di Cinisello Balsamo, e il liceo scientifico Torno di Castano Primo.

Lo mette in evidenza l'edizione 2024 di Eduscopio, la piattaforma digitale gratuita della Fondazione Agnelli

Per trovare invece gli istituti tecnici i cui diplomati trovano più facilmente lavoro bisogna invece lasciare Milano e muoversi verso est nelle province di Bergamo e Brescia, con il Rubini di Romano di Lombardia (84%), il Marzoli di Palazzolo sull'Oglio (79%) e il Castelli di Brescia (78%).

Ma ecco la classifica milanese , divisa per discipline e istituiti. La (p) significa che l’istituto è paritario

LICEI

TECNICI

Liceo Classico: rispetto al 2023 il Sacro Cuore scalza dalla vetta il Berchet

Sacro Cuore (p) Giovanni Berchet Alexis Carrel (p) Giosue' Carducci Educ. E. Setti Carraro Dalla Chiesa Faes Citta' Studi (p) Giuseppe Parini Alessandro Manzoni Zaccaria (p) Cesare Beccaria

Liceo Scientifico: nessuna novità, con la classifica 2023 che si conferma dopo 12 mesi

Alessandro Volta Leonardo da Vinci, Sacro Cuore (p) Alexis Carrel (p) Elio Vittorini Albert Einstein Vittorio Veneto Sant'ambrogio (p) Luigi Cremona Salvador Allende

Liceo Scienze Applicate

Istituto Comunità Ebraica (p) Sant'Ambrogio (p) Giacomo Feltrinelli

Liceo Linguistico: primi due posti confermati ma il “bronzo” del Tenca è una novità

Civico Manzoni (p) Virgilio Carlo Tenca Maria Consolatrice (p) Educ. E. Setti Carraro Dalla Chiesa Giulio Natta Luigi Galvani Guglielmo Marconi Pietro Verri Regina Mundi (p)

Liceo Scienze Umane: classifica sostanzialmente confermata

Maria Consolatrice (p) Virgilio, Faes (p) Carlo Tenca Vilfredo Federico Pareto Bertrand Russell Gaetana Agnesi Gerolamo Cardano Maria Ausiliatrice (p) Preziosissimo Sangue (p)

Liceo Artistico: la novità è il secondo posto con le Orsoline

Sacro Cuore (p) Orsoline Di San Carlo (p) Luigi Einaudi Brera Lucio Fontana Caravaggio Enrico De Nicola Boccioni Giovanni Xxiii (p)

Istituti Tecnici Economici: Lo Zappa passa dal secondo posto 2023 al primo mentre il Verri perde due posizioni

Gino Zappa Pietro Custodi Pietro Verri Edmondo De Amicis(p) Curie - Sraffa Nicola Moreschi Pier Paolo Pasolini Gerolamo Cardano Claudio Varalli Carlo Cattaneo

Istituti Tecnici Tecnologici: Torricelli da terzo 2023 a primo mentre Galvani e Lagrange perdono una posizione

Luigi Galvani, Giuseppe Luigi Lagrange, Evangelista Torricelli Curie - Sraffa Giacomo Feltrinelli Ettore Molinari Giovanni Giorgi Ettore Conti Galilei - Luxemburg James Clerk Maxwell

Istituti Professionali Servizi: confermata la classifica 2023 nei primi tre posti

Casati (p), Carlo Porta, Amerigo Vespucci Brera - Lagrange Paolo Frisi Bertarelli - Ferraris Galilei - Luxemburg Marignoni - Polo Bonaventura Cavalieri Wassily Kandinsky

Istituti Professionali Industria e Artigianato: nessuna variazione rispetto al 2023