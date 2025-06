I 5 migliori licei scientifici di Milano: la classifica per non sbagliare scelta

Tempo di scelte, molti l'hanno già presa, qualcuno tentenna ancora e tutti sperano di non aver sbagliato. La scelta della scuola superiore è sempre un bivio, lo spartiacque tra l'infanzia e l'adolescenza, la prima "sliding door" della vita. Se avessi scelto un'altra scuola chissà dove sarei ora? Si chiedono tanti adulti. A dire il vero, oggi, le iniziative di orientamento sono molto più accurate di una volta, tra open day, incontri con esperti e visite online degli istituti. Il rischio, semmai, è quello opposto: ricevere, cioè, troppe informazioni e rimanere egualmente spiazzato da un'offerta di indirizzi, piani di studio e rafforzamenti che semrbra illimitata ma non lo è. Meglio fare ordine, dunque. In questo articolo focalizzeremo l'attenzione sui licei scientifici di Milano classificati secondo gli ultimi dati dell'osservatorio Eduscopio della Fondazione Agnelli che utilizza parametri rigidi per stilare una graduatoria. Vediamola insieme