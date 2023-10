Scandalo parcheggi ad Assago. L’opposizione chiede un consiglio comunale straordinario

Assago (Milano), 18 ottobre 2023 – La vicenda dei parcheggi scuote la città. Roberto Murolo (consigliere comunale Assago M5S) annuncia la richiesta di un consiglio comunale straordinario: “La speranza è che sia fatta al più presto chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda e su ogni possibile profilo di responsabilità. In questo momento l’unica cosa che possiamo fare è ringraziare le forze dell’ordine, per il prezioso lavoro svolto che ha permesso di mettere fine a quella che di fatto si configurerebbe come una truffa a tutti i cittadini di Assago. Il nostro gruppo consiliare proseguirà nel proprio lavoro, fatto di atti e interrogazioni comunali, affinché vi sia totale trasparenza nel modo in cui il Comune ha gestito e gestisce gli spazi comunali”.

Sulla vicenda interviene anche Nicola Di Marco (capogruppo M5S Lombardia): "I parcheggi del Mediolanum Forum sono a tutti gli effetti la porta di ingresso di eventi che attirano persone da tutta Italia. Pensare che per migliaia di queste persone il primo contatto con la città possa essere stata una truffa, rappresenterebbe un biglietto da visita che di certo non rende onore ad Assago, a Milano e alla Lombardia”.