Chi è Mario Burgazzi, il vicesindaco di Assago indagato per la gestione dei parcheggi

Un fulmine a ciel sereno su Assago, quello dell’inchiesta sulla gestione dei paecheggi pubblici accanto al Forum, a poco meno di un anno dalle elezioni amministrative, dove nessuno sapeva o immaginava nulla. A partire dal sindaco Lara Carano che avvertita dai carabinieri delle indagini ha potuto proseguire la sua giornata fuori città per lavoro. Stessa cosa per quanto riguarda Mario Burgazzi che stamattina era nell’ufficio in Comune assieme ai carabinieri, prima di scoprire di essere indagato per turbativa d’asta.

Ignari di tutto anche il presidente del consiglio Comunale Graziano Musella (Forza Italia) che per tanti anni è stato sindaco della città e i consiglieri di opposizione, come Roberto Murolo del Movimento 5 stelle. Mario Burgazzi è una figura politica importante nel panorama politico assaghese essendo amministratore comunale da oltre 30 anni. In questo mandato ricopre l'incarico di vicesindaco nella giunta di centrodestra ma in precedenza è stato assessore sempre se si esclude il periodo dal 2004 al 2008 quando al governo della città c'era Raimondo e il centrosinistra.

Nato il 19 Ottobre 1956 a Meleti, in provincia di Lodi, è stato eletto l’ultima volta il 26 Maggio 2019 nella Lista Civica Musella. Perito industriale, è pensionato da alcuni anni. Impegnato da sempre per ambiente e ecologia e solo un paio di anni fa aveva fatto recuperare due parcheggi (sempre in area Forum ma non quelli oggetto delle indagini). I parcheggi oggetto delle indagini invece sarebbero quelli lato Milanofiori, uno nei pressi del capolinea degli autobus Atm e l'altro di fronte al centro commerciale dove la domenica fanno il mercatino dell'usato.