Scambiate le fotografie dei direttori di due Asst

Nella copertina dell’edizione Metropoli de “Il Giorno“ uscita ieri per un errore sono stati invertite le fotografie dei direttori generali dell’Asst del Nord Milano e di quella Rhodense. In particolare nell’articolo dedicato a Tommaso Russo, confermato dalla Regione al vertice dell’Asst Nord Milano, è stata inserita un’immagine di Marco Bosio, e in quello a fianco, dedicato a Marco Bosio compare una foto di Tommaso Russo. Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.