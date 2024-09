Sarah Borruso, ex compagna di Alberto Genovese, sconterà la pena lavorando per il Comune di Roma

Milano, 9 settembre 2024 – Sconterà il suo debito con la giustizia svolgendo lavori di pubblica utilità per il Comune di Roma. Sarah Borruso, ex compagna e coimputata dell’imprenditore Alberto Genovese in un secondo processo dove entrambi erano accusati di tentata violenza sessuale, ha visto commutata in questo senso la pena a un anno di reclusione inflitta lo scorso luglio dal gup di Milano Chiara Valori.

La vicenda

In questo secondo processo, che è stato celebrato sempre con rito abbreviato, Genovese, che sta già scontando sei anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze di cui una ai tempi appena maggiorenne, è stato condannato in continuazione a un anno e tre mesi, mentre il suo ex amico e dj dei festini su 'Terrazza Sentimento', Daniele Leali, a cinque anni di reclusione per cessione di cocaina, oltre che intralcio alla giustizia.

L’ex compagno

Di recente il Tribunale di Sorveglianza ha autorizzato l'ex re delle start up a uscire quattro volte alla settimana dal carcere di Bollate, per un percorso di recupero: un giorno lavora negli uffici dell'associazione Wall of Dolls che si batte a favore delle donne (con cui non è a contatto) vittime di violenza di genere e di femminicidio e gli altri tre come volontario alla Casa della Carità, che ospita i senzatetto.

Inoltre, da quanto si è saputo, Genovese ha anche finanziato l'apertura di un centro per accogliere i tossicodipendenti.