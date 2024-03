Daniela Santanchè indagata per truffa. Presunte irregolarità nella cassa integrazione Covid in Visibilia

Milano, 22 marzo 2024 – Caso Visibilia, la ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata dalla Procura di Milano per l’ipotesi di truffa aggravata nei confronti dell'Inps. Sotto la lente c’è una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid per un totale di tredici dipendenti.

La Procura di Milano ha notificato oggi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Santanchè e di altre persone, nonché delle società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria.

Notizia in aggiornamento